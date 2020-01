Nyheter

Den fremmede arten pukkellaks har de siste årene dukket opp i store antall i en rekke norske vassdrag. Blant annet ble sju eksemplarer registrert i Orkla under fjorårets laksesesong.

Miljødirektoratet og Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) presenterte VKMs nye risikovurdering av pukkellaksen i et seminar 15. januar i år.

Spørsmål som blant annet ble tatt opp var:

• Hvor tallrik kan pukkellaksen bli i Norge, og hvor stor skade kan den gjøre?

• Hvilke konsekvenser kan den få for vår naturlig forekommende villaks, for oppdrettsnæringen og for smittespredning?

• Hvilken rolle spiller klimaendringene for utviklingen?

Pukkellaksen er en laksefisk som naturlig hører hjemme i Stillehavet, men har etter utsettinger nord i Russland også funnet veien til norske vassdrag for å gyte.

I 2017 ble det fanget pukkellaks i mer enn halvparten av de lakseførende elvene i Norge, og i 2019 er også rapportene mange. Ifølge Naturpanelet er spredning av slike fremmede arter en av de viktigste årsakene til tap av naturmangfold globalt.

For å få best mulig grunnlag for å vurdere tiltak mot spredningen, har Miljødirektoratet og Mattilsynet altså bedt Vitenskapskomiteen for mat og miljø lage en risikovurdering av pukkellaks.

Miljødirektør Ellen Hambro, VKM-direktør Cecilie Rolstad Denby og forsker Kjetil Hindar var blant de som var til stede på seminaret i midten av januar.

Rune Krogdahl, daglig leder i Orkla fellesforvaltning, uttalte følgende om pukkellaksen i fjor høst:

- Den er en fremmed art, og vi vet ikke helt hva det fører med seg. Foreløpig er den «bare» en konkurrent til vår laks når det gjelder mat i elva. I Orkla ble det heldigvis ikke det store innrykket av denne fisken. Men vi vil ikke ha den her.

Pukkellaksen har en toårssyklus. I 2017 ble den første gang registrert i Orkla. Året etter var den borte, mens i fjor kom den tilbake. Mer eller mindre alle laksene av denne arten dør ifølge Krogdahl etter gyting.