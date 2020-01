Coop fikk dispensasjon. Nå blir det dobbelt så stor butikk

Nyheter

Plan- og miljøutvalget (PMU) i Skaun kommune har innvilget Coop Nordvests søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser. Dermed kan bygginga av den nye planlagte Extra-butikken i Børsa sentrum begynne så fort en ny søknad om rammetillatelse er på plass.

– Vedtaket er endelig, og skal ikke til ytterligere behandling i kommunestyret. Så lenge Coop oppfyller vilkårene vi har satt, kan de begynne å bygge den nye butikken, sier leder i PMU, Øystein Wiggen, til ST.

– Dette skal ikke være noe problem, så dette er veldig positivt, sier eiendomsdirektør i Coop Nordvest, Lars Ove Valaas-Breivik, etter at ST har formidlet vedtaket.

Dispensasjon

Coop har planlagt å bygge 22 leiligheter på toppen av butikken, men ettersom vann- og avløpsnettet i Børsa sentrum er sprengt, er det ikke kapasitet til å bygge både leiligheter og butikk i denne omgang. For å øke kapasiteten er det planlagt ny pumpestasjon. Av hensyn til rekkefølgebestemmelser anbefalte rådmannen at utbygging først bør skje etter at den nye pumpestasjonen er på plass.

Det var til slutt et enstemmig PMU som vedtok å innvilge søknaden, men med to vilkår som Coop er nødt til å oppfylle.

Det må søkes om rammetillatelse for hele tiltaket i tråd med gjeldende reguleringsplan

Første byggetrinn må dimensjoneres for senere påbygg av leiligheter for å oppfylle reguleringsplanens krav om minimum gesimshøyde



– Dette er vilkår for å sikre at det totale omfanget på tomta blir realisert i henhold til planen. Nå har vi signalisert at vi ønsker at de skal få dispensasjon til trinnvis utbygging. Med det sikrer vi at det blir utbygging av boliger på området. Ikke i tidsmessig forstand, men at det er i henhold til arealplanens forutsetninger, at det skal være både næring og bolig, sier Wiggen.

- Langt på overtid

Det er to og et halv år siden butikksjef Erlend Kuvås Grue først fortalte ST at dagligvarebutikken i Børsa sentrum var sprengt på kapasitet, og at det var planer om utvidelse.

– Det er jo slik det er med kompliserte saker, og vi har måttet navigere oss forbi en snubletråd med vann og avløp, som vi kanskje ikke var forberedt på. Vi har forsøkt å manøvrere oss gjennom utfordringene vi har møtt på veien, og nå får vi et godt prosjekt, primært med butikk, så bolig, og at vi da får begge deler til slutt, det er positivt, sier Valaas-Breivik.

- Når kan dere starte byggingen av ny butikk?

– Det står ikke på oss som utbygger. Det vil avhenge av den formelle prosessen som vi må gjennom, prosjekteringa som må skje, og entreprenørkontraktene som må inngås. Fra vår side legger vi opp til å komme i gang så raskt som mulig, for vi er langt på overtid allerede.

Den nye butikken får et bruksareal på 1 528 m2 inkludert lager og sosiale rom, noe som er mer enn dobbelt så stort som i dag. Det er også planer om søndagsåpent tilbud.

Vedtak

I vedtaket står det at PMU innvilger med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Børsa, og reguleringsplan for Børsa sentrum dispensasjon fra gesimshøyde, parkering i eget bygg/eller parkeringsanlegg samt byggelinje for eiendommen GNR/BNR 64/1.

– Første byggetrinn må være slik at det kan bygges boliger oppå etterpå. Det var for å vise tydelig at vi sier ja til trinnvis utvikling. Frem til nå har vi ikke sagt ja til det. Med vedtaket i dag sier vi ja til det, sier Wiggen.

- Hva skjer med Coops nåværende søknad om rammetillatelse til bygging av bare butikk?

– Den vil ikke bli godkjent. De må sende inn rammesøknad for hele tiltaket, men det har de tegna opp for lenge siden. Det tror jeg er den minste utfordringen.

– Nå skal vi jobbe om rammesøknaden slik at vi får tilpassa den i henhold til vedtaket, sier Valaas-Breivik.

Parkering

Det er avsatt 56 plasser til butikken som overflateparkering. I en tidligere fase av prosjektet stilte kommunen som krav at Coop måtte bygge parkeringskjeller, men dette kravet viste seg ikke forenlig med senere geotekniske undersøkelser.

– Det stilles ikke krav til parkeringskjeller. Det vil bli parkering på bakkeplan, samt at Coop kjøper plasser i parkeringshuset. Det var ikke gjennomførbart å etablere parkeringskjeller på den tomta. Det er endelig punktum for den diskusjonen, sier Wiggen.

- Stilles det noen krav til byggestart av leiligheter?

– Nei, det gjør det ikke. Du kan godt si at det burde vært det, men det er det ikke åpning for. Det er markedet som styrer. Det gjelder ikke bare denne tomta, men utbyggere er avhengige av sikkert å selge seksti til sytti prosent av leilighetene, før prosjektet er gjennomførbart og de kan begynne å bygge.