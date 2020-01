Slik legges ledningen over elva

Nyheter

ST har flere ganger i fjor høst omtalt at fjernvarmenettet, som i dag kun er lagt til Grønøra øst, nå skal over elva ved Hamos og nå Norsk Kylling og Nutrimar på Grønøra vest.

- Det er Norsk kylling som er utløsende for at vi bygger ledningen på Grønøra vest, uttalte Kurt Sørum, daglig leder i Orkdal energi varme AS, i midten av oktober.

Det er Orkdal energi som tar kostnaden ved fjernvarmeutbygginga, som er den største i fjernvarmeselskapets historie.

Når fjernvarmeledningen er på plass på andre sida av elva, vil det også bli mulig for andre virksomheter å knytte seg til fjernvarmenettet.

Ledningen bygges fra varmesentralen på Strandheim. Og på sin vei mot vestsida, måtte blant annet Gammelosveien stenges.

I disse dager pågår arbeidet ved Grønørbrua ved ReMidt IKS (gamle Hamos gjenvinningstasjon). Her har det blant annet vært lysregulering av trafikken over brua.

Fjernvarmeledningen skal legges over elva ved at den klamres fast til brukaret.

Rørtraseen fra Strandheim til Norsk kylling blir på 2,6 kilometer. Bedriften skal ha fjernvarmen klar fra 1. januar 2021 - noen måneder før fabrikken åpner for fullt.