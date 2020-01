Astrid S avlyser alt

Nyheter

Astrid S avlyser alle konsertene som er planlagt før sommeren. Det melder Dagbladet.

Årsaken skal være at hun ligger bak skjema når det gjelder ferdigstillelse av sitt neste album.

Dersom du har kjøpt billetter til noen av de avlyste konsertene, får du pengene tilbake, eller du kan få billetter til de nye konsertene.

Dagbladet har gjengitt uttalelsen Astrid S selv har sendt ut til arrangørene:

«Jeg har dessverre noen dårlige nyheter. Jeg hadde en plan i fjor om å lage et album som jeg skulle gi ut i mars 2020 og spille for alle dere rundt om i Norge på turné. Men jeg har dessverre ikke et ferdig album. Det betyr at jeg har to alternativer: Sette albumet på vent til jeg er ferdig med å turnere i august, og da reise på turné med «gammel» musikk. Eller så kan jeg utsette turneen litt slik at jeg kan jobbe videre i studio og komme sterkere tilbake i høst med et album og forhåpentligvis den beste musikken jeg noen gang har laget. Det beste for meg og musikken min er å ikke gjøre noe halvveis. Derfor har jeg kommet frem til at det beste vil være å utsette turneen. Det har vært en veldig vondt avgjørelse å ta. Spesielt ovenfor alle i teamet mitt og arrangører som har lagt ned så mye arbeid for å få dette til, men aller mest overfor dere som har kjøpt billetter. Jeg tar ikke lett på dette og har hatt en stor klump i magen som har vokst seg større og større. Men innerst inne så føles dette også som det riktige å gjøre».

Høstens konserter finner sted fra 23. september til 10. oktober, ifølge Astrid Ss manager.