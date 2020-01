Nyheter

Fv 714 i Ulvstubakken, like ved Krokstadøra i Orkland, var stengt en kort periode mellom klokka 14.30 og 15.00 etter at et vogntog havnet utfor veien.

NRK Trafikk opplyste først at hendelsen fant sted ved Storvasshammartunnelen noe lenger nord. Dette var altså en feil stedsangivelse.