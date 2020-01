E39-tunnel stengt

Nyheter

Tirsdag morra melder Statens vegvesen om at Storsandtunnelen på E39 vil være stengt i kort tid.

– Stengt i cirka tretti minutter på grunn av vedlikehold, skriver vegtrafikksentralen klokka, 10.17.

Før helga gikk det et ras ved tunnelåpningen. I den anledning varslet Skanska at de skulle gjennomføre en befaring denne uka, om mulige tiltak for å hindre fremtidige ras. ST har ikke fått bekreftet om stenginga skyldes denne befaringa.

