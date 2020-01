Magert laksefiske i elvene

Nyheter

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 103 000 villaks ble fanget i elvene i 2019. Av disse ble 25 prosent gjenutsatt. Organisasjonen Norske Lakseelver er dypt bekymret.

- Fjoråret var nesten like dårlig som det rekordlave 2018. Men i 2018 var det vanskelige fiskeforhold på grunn av varme og tørke. I år har også sjølaksefiskerne hatt dårlige fangster, og det har kort og godt vært få laks som kom tilbake fra havet, sier en bekymret generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen i ei pressemelding.

- Urovekkende

Norske Lakseelver organiserer 104 elver, fordelt over hele Norge. Det kommer nå bare halvparten så mye laks tilbake fra havet som for 30 år siden. Lakselus og rømming er ifølge forskerne de to verste truslene mot villaksen.

-Situasjonen er urovekkende og det er helt klart at myndighetene må ta grep for å sikre det høstbare overskuddet av villaks, understreker Evensen.

Det er de lokale elveeierlagene som bestemmer hvor mye laks som kan fiskes i en elv. Dette gjøres basert på råd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, som er oppnevnt av Miljødirektoratet. I de fleste elvene er det strenge kvoter og restriksjoner på hvor mye sportsfiskerne kan ta. Laks fiskes også med not og garn i fjordene, men her er det ingen kvotebegrensninger. Det er også uvisst hvilke bestander som fanges i dette sjøfisket.

- Risikerer utrydning

Klima- og miljødepartementet har nå bedt Miljødirektoratet om å vurder å ikke åpne for sjølaksefiske i en femårsperiode fra 2021. Dette mener Norske Lakseelver er fornuftig.

- Det er kun i elvene vi vet hvilke bestander vi høster av og hvorvidt denne bestanden tåler beskatning. I sjø vet man ikke hvilke bestander man fisker på, og i verste fall kan man risikere å utrydde svake bestander, forklarer Evensen.

Havforskningsinstituttet har i mange år overvåket og beregnet dødeligheten på villaksungene som blir angrepet av lusa fra oppdrettsanleggene. Forskerne finner at opptil 80 prosent av villaksen dør av luseskader noen steder.

Ny Fiskeriminister

Den uønskede arten pukkellaks utgjør en ny trussel som bekymrer forskerne mer og mer. Dette er en stillehavsart som ble satt ut av russerne i nordområdene, og som har spredd seg som ild i tørt gress nedover Norge. I fjor ble det tatt ut hele 14 00 pukkellaks i elvene – mesteparten i nord.

Geir Inge Sivertsen skal overta som Fiskeriminister etter Tom Harald Nesvik. Nesvik skulle egentlig bestemt fargene på oppdrettssonene før jul, men det har trukket ut. Gult betyr frys i produksjonen, mens rødt betyr at oppdretterne kan få pålegg om å ta ned volumet.

- Vi håper at Sivertsen, som har en vitenskapelig utdanning fra NTNU, vil være lydhør for hva forskerne sier, og legger opp til at oppdretten framover styres slik at den ikke påvirker villaksen negativt. Det vil være i tråd med Stortingets bærekraftsmål, avslutter Evensen.