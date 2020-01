Peppermø kjører lilla Harley: – Jeg har en veldig pikant og seksuell humor

Nyheter

På januars siste dag fyller Ida Gaustad 30 år. Hun kommer fra Melhus, og er singel. Hun vet hva det betyr.

– Peppermø, ja. Men det lever jeg helt fint med.

For du er singel?

– Der jeg. Skal du lage en annonse nå? Det må du ikke gjøre, for jeg er ikke desperat. Det er godt å være alene altså. Men hvem er det som har tipsa deg om dette?

Har du en mistanke?

– Jeg tror det er flere skyldige her på rådhuset.

Hvordan havna du i Skaun?

– Jeg fant et jobbtilbud som frista. Jeg jobba i Melhus kommune før, men så fikk jeg et bedre jobbtilbud her.

Hva går jobben ut på?

– Jeg er konsulent. Jeg er som en potet, for jeg bruker tida mi til å gjøre mye forskjellig, blant annet sekretær i formannskapet og skriver møteprotokoll.

Kjører du motorsykkel?

– Det stemmer. Jeg kjører en brukt Harley Davidson street bob fra 2014. Den er litt spesiell, for den er knall glitter lilla. Det er ingen andre som har en slik. Jeg kjører med den til jobb på sommeren.

Er dere en motorsykkelgjeng?

– Ja, jeg er med i en dameklubb. Vi prøver å kjøre litt på sommers tid. Da møtes vi annenhver mandag og kjører motorsykkel og drikker kaffe.

Er det en dyr hobby?

– Nei, jeg vil tro det er billigere enn å drive med bil.

Du har en nydelig sangstemme?

– Nei, det har jeg ikke. Jeg liker å gjøre meg til når jeg synger, men jeg er ikke noe flink. Jeg var nødt til å stå og synge for å bli innlemma i MC-klubben.

Har du mange tatoveringer?

– Jeg har en del. Fjorten, femten kanskje. De er litt overalt. Bak øret, på håndleddet, på ryggen. De er ikke viktige på noen måte, men jeg liker dem og syns de er kule. Det er ikke noen mening med dem. Det er noe tekst, noen bilder, navnet til dattera mi. De definerer meg, men det er ikke noen rød tråd.

Hva går de tekstlige ut på?

– Det er en sangtekst fra en Metallica-sang. Fra «Northing else matters», den første strofen: So close no matter how far.

Er det kjærligheten du tenker på da? Så nære, men så langt unna?

– Nei. Nei. Det er det ikke.

Blir du lett flau?

– Nei, det skal litt til. Jeg snakker fra levra, og bruker kanskje litt for mye grov humor til tider.

Som hva da?

– Litt drøy seksuell humor. Generelt kan jeg kanskje dra den litt langt.

Er det typisk melhusing?

– Nei. Jeg defineres ikke av noen eller noe. Jeg har bare blitt sånn. Jeg kan ikke skylde på foreldrene mine heller.

Hvordan skal du feire 30-årsdagen?

– Har ingen planer. Kanskje jeg skal ut en snartur på byen og ta noen øl med venninner.

I Børsa?

– Her ja, sannsynlig. Det blir nok å ta bussen til storbyen. Til Trondheim altså.

Hva mer er det å vite om deg?

– Det er egentlig ikke noe spennende å si. Jeg er en veldig rolig person, utenom at jeg kan ha en veldig pikant og seksuell humor. Medarbeiderne mine som har tipset meg om dette syns tydeligvis dette er veldig morsomt.