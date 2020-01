– En av utfordringene med individuell idrett, er at de dårligste vises godt

Nyheter

I de senere årene har det ikke manglet på medieoppslag som rapporterer om svak rekruttering til skisporten. Det har heller ikke manglet på oppslag om at det er veldig dyrt å drive med skiidrett. Derfor ble dette tatt opp som debattema under vinterkulturuka i Skaun. Og allerede før debattstart var det klart at dette var et tema som engasjerte. Det var Arnstein Saltnes som hadde ideen og regien på arrangementet som samlet over 200 publikummere.