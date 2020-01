Amalie fant hestehov i januar

Nyheter

Amalie Halvorsen fra Vinjeøra i Heim kommune fant onsdag denne uka årets første hestehov. Det må vel sies å være relativt tidlig på året.

Hestehov, eller leirfivel, er en gul vårblomst i kurvplantefamilien. Den er blant de første blomstene som vokser opp om våren. Hestehoven blir 5–20 cm høy, vokser på næringsrik jord og blomstrer opprinnelig i mars til mai. Planten vokser ifølge nettliksikonet Wikipedia i Europa, Nord- og Vest- Asia, Nord-Afrika, USA og Canada.

Årsaken til det rekordtidlige funnet på Vinjeøra skyldes at januar måned har vært én av de varmeste januarene «i manns minne». I hele Norge har været vært unormalt varmt i årets første måned. Forklaringen er et naturlig klimafenomen, og den globale oppvarmingen.

Allerede tidlig i januar kunne prognoser vise at det ville bli en våtere og varmere vinter enn vanlig. 2. januar satte Åndalsnes i Romsdalen varmerekord med 18,6 grader. Like etter satte Sunndalsøra rekord med 19,0 grader. Der var det varmere der enn på Gran Canaria.

Eksperter forklarer at det milde været kommer på grunn av et klimafenomenet kalt nord-atlantisk oscillasjon (NAO). Det beskriver svingningene i lufttrykk over havet mellom Island og Asorene.

De svinger mellom en positiv og negativ fase, og kan skape varmere eller kaldere vær, typisk om vinteren og tidlig på våret. De påvirker klima over hele Nord-Europa.