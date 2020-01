Innrømmer juksemulighet: – Det syns vi er forferdelig

Nyheter

– Det som ikke ble som vi ville, mener jeg, er det at man kunne svare flere ganger. Det syns vi er forferdelig. Vi vurderte å gjennomføre den på nytt, men når man ser på tallene og hvem som har svart, så virker det ikke som om folk har benyttet seg av den muligheten. I og med at spørreundersøkelsen skulle være rådgivende, så følte vi at vi kunne bruke den, sier Stokke til ST.