Fører av firhjuling brakt til sykehus med skader i hodet

Nyheter

Klokka 01.42 natt til lørdag meldte politiet at de var på vei til en ulykke på Svorkmo i Orkland.

- Nødetater på vei til en firhjuling som har kjørt av vegen, meldte de på Twitter.

Operasjonsleder Kirsten Bergstrøm kunne opplyse at de bare sju minutter tidligere hadde fått inn melding om en fører som lå på bakken ved siden av firhjulingen.

Smerter i hodet

- Føreren klaget over vondt i hodet, og han hadde ikke brukt hjelm.

Fører var en mann i 30-årene, og han ble kjørt til akuttmottaket på St. Olavs hospital med skader i blant annet hodet. Hvor alvorlig skaden er, er foreløpig ukjent.

- Det var mistanke om promillekjøring, og det ble tatt utvidet blodprøve, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm i Trøndelag politidistrikt.

Ulykken skal angivelig ha skjedd da mannen kjørte over en åker for så å skulle hoppe over en bekk med firhjulingen.