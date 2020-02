Lange køer på E39 etter trafikkulykke

Nyheter

To biler kolliderte onsdag morgen på E39 på Øysand, et par hundre meter nord for Brekktunnelen. Alle nødetater rykket ut.

Ifølge politiet skal en mann i 20-åra i en BMW kjørt forbi en annen bil. Førstnevnte fikk sleng, havnet over i motsatt kjørebane og traff en annen bil. Begge bilene ble totalskadd.

En av førerne klaget på smerter i hodet etter ulykken, men ellers små personskader. Den andre bilen som var involvert i ulykken klarte å kjøre fra stedet for egen maskin. I forbindelse med smellen ble også en lyktestolpe truffet.

Det var lange køer på stedet og køen strekte seg helt til rundkjøringen på Klett. Allerede klokken 08 begynte det å gå sakte i høyre felt ned Klettbakken.

Like etter klokken 09 løsnet det opp og trafikken flyter nå som normalt.