Gir ut strøsand til eldre: - Det er faktisk folk som blir fullstendig isolert innendørs

Det sier Ragnvald Johnsen i Orkdal Lions. Ved hjelp av grus gitt av Mardahl Maskin, og bistand fra medlemmer i Orkdal Lions og Frivilligsentralen i Orkdal skal to paller med bøtter med strøsand fordeles til eldre eller andre som har problemer med å komme seg utendørs på glatta.

- Geir Mardahl i Mardahl maskin hadde to paller med strøsand som han gjerne ville bli kvitt. Han har også varslet om at hvis det ble behov for mer strøsand, så skaffer han mer, sier Ragnvald Johnsen som er svært glad over velviljen fra entreprenøren.

Og etter det store snøfallet med påfølgende regn, regner han med at det blir behov for strøsand i helga og de kommende dagene.

De 24 medlemmene i Orkdal Lions er i beredskap, og Johnsen sier folk som trenger til strøsand de kommende dagene kan ta kontakt med ham eller Frivilligsentralen. Fungerende leder ved Orkdal frivilligsentral har også mange frivillige som kan dra ut med strøsand til dem som er i nød, eller folk kan hente de bøttene med sand på sentralen.

- I perioder med mye blankis, er det faktisk folk som blir fullstendig isolert innendørs, sier Johnsen.

Hjemmetjenesten har også sagt seg villig til å ta med strøsand om nødvendig.

- Det er et veldig flott tiltak, sier Eva Solstad ved Frivilligsentralen som samarbeider med flere frivillige organisasjoner som Orkdal Røde Kors og Orkdal sanitetsforeninga.

Det understrekes at strøsanda i første omgang skal distribueres til folk som er bosatt i tidligere Orkdal kommune.