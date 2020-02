Skolen må lukke tre avvik på tre måneder. Til høsten kommer «tidenes største førsteklasse»

Nyheter

I sin endelige tilsynsrapport for Buvik skole, konstaterer Fylkesmannen tre lovbrudd, etter at Skaun kommune har sannsynliggjort at to av de fem opprinnelige lovbruddene er lukket. Kommunen, som er skoleeier, har fått en frist på seg til 4. mai 2020 til å lukke de tre resterende avvikene.