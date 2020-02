Advarer mot tynn is på dette vannet

Nyheter

Holsjøen, eller Hølsjøen som lokale folk kaller den, ligger øst for Å i gamle Meldal kommune, og sør for Sæterdalen. Dette er et populært turområde for mange.

Men nå advares det om tynn is på vannet, og delvis store områder uten is.

- Akkurat nå er det lett å se råken. Men en kort kuldeperiode kan danne en tynn ishinne, og folk kan lures til å tro at vannet er trygt. Spesielt farlig kan det bli om man i tillegg får et tynt snølag oppå isen, opplyser en ST-leser.

Normalt er istykkelsen ifølge mannen på denne tida av året cirka 50-60 cm.

- En prøveboring på sjøen der det er islagt, viser bemerkelsesverdig tynn is også der, sier han.