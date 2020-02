Nå kommer ekstremværet «Elsa»

Nyheter

Det er sendt ut både gult, oransje og rødt farenivå for høy vannstand av metorologisk institutt. For Trøndelag er det sendt både gult og oransje nivå.

- Ekstemværet Elsa vil gjøre seg gjeldende langs hele kysten av Norge mandag og tirsdag. Ekstremt høy vannstand, rødt nivå, er ventet på Vestlandet og i Agder. Svært høy vannstand, oransje nivå, er ventet i resten av landet, skriver meteorologene på Twitter.

Gult varsel for strekningen Ryvarden fyr til Rørvik: Søndag og natt til mandag er det ventet høy vannstand, estimert til 50-60 cm over det som er oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være på det høyeste søndag omkring kl 11-12, og kl 23-24, står det på yr.no.

Oransje varsel for strekningen Frøya til Rørvik: Fra sent mandag formiddag til tirsdag ettermiddag er det ventet svært høy vannstand, estimert 65-80 cm over tidevannstabellen. Vannstanden er ventet å være høyest omkring kl. 11-14 om ettermiddagen og kl. 00-02 om natta, melder yr.no.