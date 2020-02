– De vil fortelle sin historie

Nyheter

I forbindelse med Fylkesmannens tilsyn ved Buvik skole, ba kontrollutvalget kommunedirektøren om å gi en orientering om arbeidet med skolemiljøet ved skolen. I Fylkesmannens rapport kom det frem at to av fem avvik er lukket, og at Skaun kommune, som er skoleeier, har frist på seg til 4. mai på å lukke de resterende avvikene.