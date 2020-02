Funn av bakterier i Snack Pack

Nyheter

I ei pressemelding sendt ut tirsdag formiddag skriver O. Kavli at bakterien bacillus cereus er funnet i enkelte Snack Pack-produkter, og at alle varianter av produktet derfor tilbakekalles fra markedet.

I pressemeldinga skriver O. Kavli at konsumering av produktet kan gi symptomer i mage og tarm. Videre opplyses det om at forbrukere som har kjøpt produktet bes om å kaste dem, eller returnere produktene tilbake til butikken for refusjon.

Produktene det er snakk om, er disse:

Snack Pack chilli paprika, EPD-nummer: 5026141

Snack Pack mager pesto, EPD-nummer: 5283403, Coop-nr: 7073312

Snack Pack jalapeno, EPD-nummer: 5026711

Snack Pack paprikaost, EPD-nummer: 5437116

Snack Pack mager jalapeno, EPD-nummer: 5437108