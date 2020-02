– Ordføreren kan nekte å la seg intervjue

Nyheter

Siden kontrollutvalget ba Revisjon Midt-Norge om å granske hva som skjedde før, under og etter at daværende ordfører Jon P. Husby (Sp) tilbød rådmann Jan-Yngvar Kiel sluttpakke, har revisoren jobbet med en prosjektplan for arbeidet. I planforslaget som kontrollutvalget behandlet onsdag 12. februar, står det blant annet hvilke problemstillinger som revisjonen skal forsøke å finne svar på, i hvilket omfang, til hvilken kostnad, og når en endelig rapport skal være ferdig.