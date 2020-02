Får 25 000 kroner for å vedlikeholde populært utested

Nyheter

– Skaun musikkorps har ansvaret for en tilfredsstillende renovasjonsordning på området, og at søppel som blir hensatt kastes i konteineren. Korpset varsler vaktmester i Skaun kommune når det er behov for at ReMidt skal tømme konteineren, står det i avtalen som er akseptert av begge parter.

I avtalen som er datert 12. februar, står det videre at Skaun musikkorps har ansvaret for renhold av toaletter, og at kommunen har ansvar for at nødvendig renholdsartikler og utstyr er tilgjengelig.

Som kompensasjon for arbeidet, får Skaun musikkorps 25 000 kroner. Beløpet skal utbetales senest 30. oktober 2020.

Da ST snakket med Siv Dørdal under sommersesongen 2019, fortalte hun om store mengder søppel på friluftsområde som ligger ved Ånøya på grensa mellom Skaun og Melhus kommuner. Det var spesielt i uker mellom mai og september med mye godt vær at det var mye søppel, som blant annet engangsgriller og brukte bleier(!).

– Det har minst vært en halv søppelsekk hver dag, og da er ikke engangsgrillene tatt med i betraktning. Det er ille at voksne folk ikke klarer å ta med seg søpla si opp til konteineren som står oppe på parkeringsplassen. Der skal det også settes engangsgriller. Det er satt opp tre store fine griller der, så engangsgriller er egentlig helt unødvendig, sa hun til ST den gang.