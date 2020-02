STs værspåmann: - I det ene øyeblikket snør vi ned og i det andre må vi ha vadere for å hente posten

Nyheter

Det er mange som ennå ikke har følt at vi har hatt skikkelig vinter i år. Kong Vinter er som en juksemaker å regne. For i det ene øyeblikket snør vi nesten ned og i det andre øyeblikket må vi ha på vadere for å hente posten. Det er ikke enkelt å bli klok på været for tiden. Snakk om store variasjoner. Stabilt ustabilt kan vi vel trygt si at det er. Desember var mer vinter enn det vi har hatt til sammen i både januar og begynnelsen av februar. Været leker seg på en måte vi sjelden har sett maken til. Mange har ennå ikke fått prøvd ut vinterutstyret de fikk i julegave. Nei, denne vinteren har vært merkelig på alle mulige måter. Normalt bruker vi i det minste å ha temperaturer under -15, men selv det har vi hittil i år vært skånet for. Vi har mer eller mindre hatt alle årstider samlet i starten av 2020 noe som ikke er "helt" normalt.