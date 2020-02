Rømmegrøt i ny drakt

Nyheter

Idag slår jeg et slag for rømmegrøten. Dessverre så opplever jeg at denne norske tradisjonsretten ikke er så ofte å finne, verken på spisesteder eller hjemme. Den er i utgangspunktet enkel å lage, og har tradisjonelt sett blitt brukt til alt fra 17. mai, sankthans, og etter en tur på fjellet. Jeg har tatt utgangspunkt i en tradisjonell rømmegrøtoppskrift, men tilført tilbehøret litt mer modernitet og et nytt smaksbilde.

Prøv gjerne rømmegrøt som søndagsmiddag etter en forfriskende søndagstur.

Du trenger

Grøt

5 dl seterrømme

2 dl mel

5 dl H-melk

½ ts salt

Tilbehør

4 skiver spekeskinke, delt i små terninger

4 aprikoser, delt i små terninger

2 ss mandler, hakket

1 rosmarinkvast (kan sløyfes)

1 ts kanel

Tyttebær, frosne

Slik gjør du det

Grøt

Kok rømmen i ca. 5 minutt – gjerne i en jerngryte.

Tilsett 1 dl siktet mel, og rør kraftig.

La dette stå på svak varme til smøret pipler frem, ta av smøret før du tilsetter resten av melet.

Spe med melka litt og litt, rør godt mellom hver gang.

La dette småkoke i ca. 5–7 minutt før du smaker til med salt.

Tilbehør

Ta smøret du fikk ut av grøten, ev. bruk litt meierismør i tillegg.

Tilsett spekeskinke og mandler – la dette surre noen minutt på middels varme.

Tilsett mandler, rosmarin, og kanel, og vend dette sammen.

Bruk dette som en «topping» på rømmegrøten sammen med litt frosne tyttebær i stedet for kanel, sukker, og smørøye.

Vel bekomme.