Flytter tjue offentlige arbeidsplasser til Buvika: – Det vil bli ei helt ny avdeling

Bufetat er en fortkortelse for Barne-, ungdoms- og familieetaten, og har ansvar for det statlige barne- og familievernet i Norge. Etaten ble opprettet 1. januar 2004, i forbindelse med at staten overtok det fylkeskommunale ansvaret for barnevernet og familievernet. Bufetat styres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).