Nyheter

Rundt midnatt natt til lørdag gjennomførte politiet en promillekontroll på E39 i gamle Orkdal kommune. 20 bilister ble stoppet og kontrollert, men ingen mottok reaksjoner.

Les også: Fengsel og 61 000 kroner i bot for fyllekjøring

En drøy time senere stod patruljen på E39 i Buvika. Her ble 40 sjåfører vinket inn. Heller ikke her blåste noen over lovlig verdi.