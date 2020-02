Gaupekvoten ble fylt på ni dager

Nyheter

Gaupejakta startet 1. februar og varer til 31. mars eller til kvoten er fylt. Rovviltnemnda har vedtatt en kvote på 25 gauper (hvorav maksimalt ni voksne hunndyr) og fordelt startkvoter på bestemte områder i Trøndelag og Møre og Romsdal.

I tillegg er det for noen områder vedtatt kvotefri jakt på gaupe. Dette gjelder innenfor kommunene Oppdal og Røros.

Av totalkvoten settes det av fire gauper, hvorav to voksne hunndyr som reservekvote. Det skal ifølge fylkesmannen ikke tildeles dyr av reservekvoten dersom oppdaterte bestandsvurderinger ikke tilsier det, og det skal legges særlig vekt på påviste gaupeskader på rein og påviste familiegrupper av gaupe ved eventuell tildeling.

Ferdig på ni dager

Startkvoten er dermed satt til 21 dyr, hvorav sju voksne hunndyr. Trøndelag har fått tildelt seks gauper. Tre av dem kan felles i området Halsa, Rindal, Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal og Meldal.

Allerede 9. februar var kvoten fylt. Disse ble tatt her:

• 4. februar: Hanngaupe på 25,9 kilo i Råbygda

• 7. februar: Hanngaupe på 20 kilo i Havdal

• 9. februar: Hanngaupe på 24,8 kilo i Englykkja

Varsles uansett

Møre og Romsdal har fått tildelt to gauper, én i Tingvoll og den delen av Sunndal som er nord for Driva, og den andre i øvrige deler av forvaltningsområdet i fylket. Det er ukjent om jakta er over her.

Felling eller forsøk på felling av gaupe skal umiddelbart meldes til Fylkesmannen i Trøndelag på telefon; 930 60 221. Alle skudd som løsnes mot gaupe skal meldes snarest, også bomskudd.

Familiegrupper

Rovviltnemnda vil ta stilling til bruk av reservekvoten i slutten av februar/begynnelsen av mars 2020.

For at fylkesmannen skal ha best mulig oversikt over gaupebestanden i fylket, er det viktig at familiegrupper blir registrert. Fylkesmannen vil derfor oppfordre alle om å melde fra om synsobservasjoner eller sporobservasjoner av flere gauper i lag i perioden frem til 1. mars. Meldinger om observasjoner sendes til nærmeste rovviltkontakt i Statens naturoppsyn (SNO).