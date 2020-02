Møteulykke ved Rindalslina

Nyheter

Onsdag ettermiddag melder NRK at de har fått et tips om at det skal ha vært en møteulykke på fv 65 Rindalsvegen.

– Omfanget er foreløpig uavklart, skriver NRK Trøndelag klokka 15.56.

Ulykken skal ha skjedd i en 50-sone, men skal ikke ha medført andre trafikale problemer. Politiet skal ha fått opplyst at én av bilene ikke er kjørbar.

– Vi er kjent med saken, men har ikke sendt ut noen patrulje ettersom det ikke er meldt om personskade, sier politiets operasjonsleder Astrid Metlid til ST litt etter klokka 16.