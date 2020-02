Dyrt å kjøre med for tung tilhenger

Nyheter

En mann i 40-åra bosatt i Skaun kommune, er av Politimesteren i Trøndelag ilagt ei bot på 5000 kroner for kjøring uten gyldig førerkort.

Årsaken til bota er at han i oktober i fjor kjørte bil med tilhenger med en totalvekt over 3500 kilo. Tilhengeren hadde høyere totalvekt en hva som er tillatt for mannens førerkortklasse.

Den subsidiære straffen er satt til 10 dagers fengsel. Dersom forelegget ikke vedtas og saken må oversendes til domstolene for pådømmelse, vil det bli lagt ned påstand om ei bot på 6000 kroner, subsidiært 12 dagers fengsel.