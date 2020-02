Foreslår 150 000 i støtte til festival

Nyheter

Trøndersk matfestival arrangeres fra 30. juli til 1. august i Trondheim under Olavsfestdagene. I fjor deltok «Smaker fra Orkland», som er en sammenslutning av lokalmatprodusenter, og nå har de søkt Orkland kommune om støtte for å kunne delta ved årets festival.

Saken skal behandles i formannskapet førstkommende onsdag, og rådmannen anbefaler politikerne å støtte Smaker fra Orkland med 150 000 kroner.

Det er et løft for Orkland at det utvikles nye matregioner der «Smaker fra Orkland» de siste årene har bidratt til å samle noen produsenter i hele Orkland og bidratt til å øke fokuset rundt landbruksnæringen og reiselivsnæringen i Orklands regionen. Reiseliv og landbruk er en viktig del av Orkland. Fokuset rundt lokal mat, smaksopplevelser, autentiske opplevelser og bærekraft er viktig både for Orkland og regionen for øvrig, noe årets utdeling av Michelin stjerner i Trondheim er et bevis for, da det er første gang en slik utdeling skjer i Norge, skriver rådmannen.