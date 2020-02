Skrei og eggesmør

Nyheter

Hovedforskjellen på skrei og torsk er at kysttorsken er stedegen og oppholder seg langs norskekysten, mens skreien er et virkelig delikatessemirakel som skjer i Nord-Norge hvert år mellom januar og april. På grunn av de lange vandringene i Barentshavet får skreien et særegent, muskuløst kjøtt som flaker seg lett og har en god, søtlig, og mineralsk smak.

I dagens matspalte skal denne fantastiske råvaren serveres med eggesmør. Selvfølgelig noe oppgradert.

Du trenger

Skrei

800 g skreifilet, med skinn, uten bein

2 ss meierismør

Eggesmør

100 g meierismør

2 middels store sjalottløk, i tynne ringer

2 kokte egg, i skiver

1 ss soyasaus

8 gode oliven, i tynne ringer

1 cm rød chili, finhakket (kan sløyfes)

1 ss frisk gressløk, finhakket

Slik gjør du det

Skrei

Tørk filetene lett med et kjøkkenpapir og del opp i 200 grams «biffer».

Smelt smøret på middels varme til det blir gyllent.

Legg skreibiffene med skinnsiden ned. La de ligge i 4–5 minutt – helt i ro.

Snu skreibiffene med skinnsiden opp, og stek så videre i 3–4 minutt til fisken nesten er gjennomstekt. Det er bedre at den er for lite, enn for mye stekt.

Ikke noe salt eller pepper på fileten, kun den naturlige smaken fra fisken. Smaken tilsettes i eggesmøret …

Eggesmør

Brun smøret i en kjele på svak varme sammen med løken. Brunt! Ikke brent, da smaker det bittert. Og her er det kun ekte smør som gjelder.

Tilsett egg, soyasaus, oliven, og gressløk. Vend det godt sammen og server sammen med skreien og kokte poteter.