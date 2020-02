Gikk Norge på langs

Nyheter

36-åringen, som var oppvokst på Svorkmo, startet 26. januar fra landets sørligste punkt. Han gikk sammen med hunden Anak, og målet var å nå Nordkapp før påske samme år.

— De første ti milene måtte vi gå langs vei på grunn av dårlig føre. Deretter har jeg gått på ski hele veien, sa Porsanger, som (på tidspunktet artikkelen sto på trykk) bodde i Melde sammen med kona Lisa. Han flyttet fra Svorkmo da han gikk inn i militæret.

Avbrekk i hverdagen

Etter førstegangstjenesten, jobbet han 15 år i Forsvaret.

— Men nå jobber jeg som ingeniør i Molde, blant annet er jeg ute på boreplattformer, fortalte han.

— Men nå har du altså permisjon? lurte avisas utskremte på.

— Ja, jeg følte jeg trengte et avbrekk i hverdagen. Jeg kjente at jeg begynte å bli sliten og var til tider plaget med en del hodepine. Etter at jeg startet på turen, føler jeg meg veldig pigg. Hodepinen er borte, og jeg blir i god form, sa han på telefon mens han fortalte at han akkurat på det tidspunktet (på ettermiddagen torsdag 17. februar 2011) satt og tok en hvil ved Gjendevatnet i Jotunheimen og så opp mot Besseggen.

— Hva er formålet med turen? Skal du bevise noe overfor deg selv? lurte også journalisten på.

— Nei, jeg har ingenting å bevise. jeg hadde kun behov for å gjøre noe annet, slo han fast.

— Hvordan legger du opp turen?

— Jeg planlegger hovedsakelig dagsetapper mellom to hytter. I løpet av de 20 første dagene har jeg kun overnattet to netter i telt. Det er ikke noe mål i seg selv å ligge i telt. Det har jeg gjort nok i militæret, sa mannen, som hadde med nødvendig utstyr og mat på en pulk, i tillegg til en liten sekk på ryggen.

— Fantastisk natur

— Har du møtt på utfordringer underveis?

— Jeg fikk omgangssyke etter tre–fire dager. Da måtte jeg holde meg i ro én dag. Ellers var den første tida på fjellet preget av dårlig vær; lite sikt og mye vind. Gnagsår har jeg ikke hatt i det hele tatt. Og etter hvert jeg gått i en fantastisk natur. det er interessant å se hvordan naturen endrer seg jo lenger nord jeg kommer, sa han.

— Jeg har sett en del reinsdyr i tillegg til rype, hare, og bever. Og for ikke lenge siden krysset jeg spor etter jerv, fortalte Porsanger, som nettopp hadde hatt besøk av broren Markus Pettersen, og som var med fra Finse til Breistøl – en etappe på to og en halv dag.

— Det var hyggelig, sa Porsanger.

— En slik tur er virkelig å anbefale. I hvert fall hvis man er sliten av de daglige rutinene, avsluttet han.