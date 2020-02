Fem biler i kjedekollisjon

Nyheter

Politiet, samt brannvesenet fra både Heim og Orkland rykket like etter klokka 14.00 ut, etter at det kom melding om at fem biler er involvert i en kollisjon på E39 ved demningen på Søvasskjølen.

Ifølge vaktsjef ved Trøndelag brann- og redningstjeneste, skal det ikke være snakk om alvorlige personskader.

— Det er ikke meldt om at det er personer som sitter fastklemt, sier vaktsjefen.

Ifølge NRK trafikk har kollisjonen skjedd ved Borstad.

– Politiet er på stedet og dirigerer. Viser seg å være en kjedekollisjon. Kø i begge retninger, skriver NRK på Twitter klokka 14.41.

E39 Hemnekjølen-Vinjeøra: Viser seg å være en kjedekollisjon. Kø i begge retninger. — NRK Trafikk (@NRKTrafikk) February 24, 2020

Statens vegvesen meldte om hendelsen klokka 14.33.

– Ett felt sperret grunnet trafikkuhell, skriver vegtrafikksentralen klokka 14.33.