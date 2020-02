Kan ty til folkeavstemning for å avgjøre vanskelig sak

Nyheter

I kommunestyremøtet 6. februar ble resultatet fra spørreundersøkelsen om ny skole på Venn, forkastet og en ny ble bestilt. Dette etter at det kom frem at hvem som helst kunne avgi stemme, og at det var mulig å stemme flere ganger. I forkant av kommunestyremøtet møtte grupperinger fra Jåren, Venn og Eggkleiva opp for å markere sine syn.