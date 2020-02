Trailer og personbil måtte berges og stengte E39

Nyheter

Klokken 13.00 skrev Vegtrafikksetralen Midt at E39 i Søvassdalen var stengt.

- Stengt på strekningen Stormyra-Høgkjølen på grunn av berging av to trailere. Berging på stedet, skriver Vegtrafikksentralen.

Få minutter senere ble meldingen rettet til at bergingen gjaldt en trailer og en personbil.

E39 Søvassdalen: Rettelse på berging av en trailer og en personbil. Berging og entreprenør fortsatt på stedet. — Vegtrafikksent. midt (@VTSMidt) February 25, 2020

Klokken 14:07 meldte vegtrafikksentralen om at ett felt er stengt i forbindelse med bilberging. To timer senere var veien åpen for trafikk igjen.

Trøndelag: E39 Søvassdalen helt åpen for trafikk. — Vegtrafikksent. midt (@VTSMidt) February 25, 2020

I går ble en rekke veger stengt på grunn av trafikkuhell og tunge kjøretøy med problemer på glatta.

En periode mandag kveld var trafikken inn og ut av Orkanger fullstendig lammet, mens fem biler var involvert i en massekollisjon på Søvasskjølen.