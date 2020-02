Klager på drikkevann

Nyheter

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Årlivoll skole har sendt et brev til Orkland kommune om drikkevannskvaliteten ved kolen.

- Drikkevannskvaliteten på store deler av Årlivoll skole holder ikke mål jamfør drikkevannsforskriften §5 hva angår krav til at drikkevann skal være uten fremtredende lukt, smak og farge. Drikkevannet fra flere tappepunkter på skolen er nå så preget av smak og lukt, at det ikke kan drikkes. Det er kommet klager på vannet både fra elever og ansatte ved skolen, skriver FAU.

Vannprøver viser at vannet er trygt å drikke, men smak og lukt fører til at elever og ansatte ikke drikker vannet. FAU ber derfor om at det som et strakstiltak settes inn vanndispensere slik at barn og voksne får tilgang til godt drikkevann.

FAU avslutter henvendelse med å be om tilbakemelding på konkrete tiltak og framtidsplaner for drikkevannet.