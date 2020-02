Skilt skaper problemer på europavei: - Vær obs!

Nyheter

Like etter klokken 12 meldte vegtrafikksentralen om av at E6 er stengt for større kjøretøy like nord for krysset til Rv 3 ved Ulsberg.

- Årsaken er et påkjørt skilt som henger over vegbanen. Vær obs. Personbiler kan passere. Entreprenør på vei for å reparere skiltet, står det i twittermeldingen.

Like før klokken 13 meldte vegtrafikksentralen om at veien er stengt i krysset ved Rv. 3 i forbindelse med rydding av skilt.