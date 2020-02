Nyheter

En mann var onsdag formiddag utsatt for et uhell i Halsa i Heim kommune. Han jobbet i et fjøs da en slange på en høytrykksspyler løsnet. Vannstrålen, med et forholdsvis stort trykk, gikk rett i låret til mannen.

- Jeg kjenner ikke skadeomfanget. Men det var ikke verre enn at han selv tok seg til legen på Liabø, forteller Håkon Flor ved Orkdal lensmannskontor.

Politiet var ikke på stedet. Og det er heller ikke opprettet sak etter uhellet.