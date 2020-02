Helt ny skattemelding kommer i mars – slik blir endringene

Nyheter

Om noen uker får 4,9 millioner skattytere skattemeldingen. Flertallet vil motta en helt ny og enda mer brukervennlig, digital skattemelding. Den vil være tilgjengelig på skatteetaten.no. En viktig endring er at ikke alle kommer til å motta skattemeldingen samtidig. Skattemeldinga kommer mellom 18. og 31. mars.

– Nå blir det enklere å sjekke opplysninger i skattemeldingen. Det blir også lettere å fylle ut informasjon, forteller skattedirektør Hans Christian Holte.

Postene slik vi kjenner dem fra tidligere er erstattet av temaer som hører naturlig sammen:

• Arbeid, trygd og pensjon

• Bank, lån og forsikring

• Bolig og eiendeler

• Familie og helse

• Finans

• Gave og arv

• Personlige forhold

Hvis du endrer et tall, så ser du oppdatert skatteberegning i skattemeldingen med en gang.

– I skattemeldingen får du veiledning og enkelte svar underveis. Dette gjør det enklere å levere korrekte opplysninger og få riktig skatt. Husk at livsendringer kan påvirke skatten. Det er bare du som vet om opplysningene er riktige, understreker skattedirektøren.

Rundt 200 000 personer fikk den nye skattemeldingen i fjor. En brukerundersøkelse viste at 72 prosent mente at den nye skattemeldingen var enklere å bruke. 76 prosent mente den var mer oversiktlig.

Flere datoer

Blant de som oppga at de har levert skattemeldingen tidligere, mente 86 prosent at den nye skattemeldingen var enklere å bruke og 89 prosent sa at den var mer oversiktlig.

Brukerne svarte også at det er lettere å forstå at de må kontrollere og eventuelt rette forhåndsutfylt informasjon i den nye skattemeldingen. Videre at de ble mer oppmerksom på å fylle ut informasjon som mangler.

En viktig endring i år er altså at ikke alle kommer til å motta skattemeldingen samtidig. Noen lønnstakere og pensjonister får skattemeldingen 18. mars. Det er rundt to uker tidligere enn før. Deretter vil Skatteetaten sende ut skattemeldingen på flere datoer frem til 31. mars. Innen 1. april skal alle ha mottatt skattemeldingen.

Noen i gammelt format

Selv om de fleste lønnstakere og pensjonister får den nye skattemeldingen, vil mange i 2020 fremdeles motta skattemeldingen i gammelt format. Dette gjelder for eksempel næringsdrivende og deres ektefeller, og alle som pleier å motta skattemeldingen på papir. De vil få skattemelding i gammelt format fra 31. mars enten digitalt eller på papir i postkassen.

Leveringsfristen er som før: 30. april for lønnstakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende.

Det legges opp til at skatteoppgjøret kan, med noen forbehold, være ferdig i løpet av en til to uker etter at du leverer skattemeldingen.

For å kunne få skattepenger tidligere er det noen betingelser:

• Du bruker ny skattemelding

• Du og eventuell ektefelle må levere skattemeldingen

• Du må ha skatt til gode

• Du kan ikke ha ubetalte krav

• Skattemeldingen din må ikke ha blitt tatt ut til kontroll