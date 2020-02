Legger ned Aunan Lodge etter 2020-sesongen: - Vil gjøre noe annet

Nyheter

Den tidligere Liverpoolproffen Vegard Heggem har bestemt seg for å avslutte Aunan Lodge etter endt laksesesong. Aunan Lodge tilbyr guidet laksefiske med overnatting og full pensjon.

- Vil gjøre noe annet

Heggem måtte legge opp i 2003, året etter startet han opp Aunan Lodge etter at han tok over familiegården Aunan i Rennebu. Årets sesong blir den 17. i rekken, men også den siste.

- Etter over 15 fantastiske år med Aunan Lodge har jeg funnet ut at jeg vil rydde mer plass til å også kunne gjøre noe annet på de åra jeg har igjen som yrkesaktiv. Eksakt hva dette skal være har jeg ikke helt bestemt meg for, men jeg har noen tanker som har ligget og modnet en stund. 2020-sesongen vil gå som vanlig, med fullt fokus på å levere det konseptet med den kvaliteten som Aunan Lodge har blitt kjent for. Parallelt vil jeg jobbe med å finne en annen løsning for drift av bygninger og laksevald fra 2021 og videre framover som krever mindre oppfølging fra min side, skriver han i en pressemelding som er lagt ut på firmaets hjemmesider.

Vil ikke leie inn

Heggem sier at det ikke har vært aktuelt for ham å leie inn noen til å ta over administrasjonen. Det er det flere grunner til.

- For det første så vil det ikke være økonomisk bærekraftig. For det andre så har jeg et såpass sterkt personlig forhold til merkevaren Aunan Lodge at det ville blitt for krevende både praktisk og mentalt å løsrive meg tilstrekkelig fra den daglige drifta, sier han.

Helten fra San Siro sier at han fortsatt kommer til å være en aktiv elveeier, selv om han nå legger ned.

- Tirsdag ble jeg valgt inn i styret til Orkla Fellesforvaltning. Det vil også fortsatt kreve en god del tid og innsats å holde bygninger og laksevald på Aunan i god orden i årene som kommer, og den jobben ser jeg fram til å fortsette med videre, sier han.

Frustrert på politikerne

I pressemeldingen understreker Heggem at han ikke er pessimistisk for hvordan det skal gå med villaksen i fremtiden.

- Selv om trendkurven har vært negativ for den atlantiske laksen de siste 20-30 årene så tror jeg oppriktig at vi kan få oppleve virkelig gode laksefiskesesonger også i framtida, og at det vil komme løsninger på noen av de store utfordringene som villaksen har i dag. Men når det er sagt, så har jeg mer eller mindre sammenhengende i min tid som villaksbonde vært frustrert over hvor lite politikerne våre gjør for å ta vare på villaksstammene og den unike naturen vi har i Norge generelt. Når en ser på prioriteringene til de styrende partiene er det svært lite inspirasjon å finne for de som drømmer om å skape seg en arbeidsplass basert på intakte økosystem og et robust naturmangfold, sier han.

Usikkert i 2021

Akkurat nå er det uklart hvordan laksefisket vil bli utleid i 2021 og hvem som skal holde tak i det. Det som imidlertid er helt sikkert er at konseptet ikke vil hete Aunan Lodge, og at Vegard Heggem vil være mindre involvert.

- For alt jeg vet, vil det kunne bli et konsept som blir enda bedre enn det Aunan Lodge har vært! De som kan være interesserte i å drive med laksefiskeutleie med utgangspunkt i elva og bygningene på Aunan fra 2021 må gjerne ta kontakt med meg for å få nærmere informasjon om hva det kan innebære. Men før vi kommer så langt som til 2021 så skal vi ha tre spennende måneder med laksefiske i 2020, avslutter han.