På lørdag kan kvinner fri til sin utkårede - fire år til neste gang

Nyheter

- Vi har masse blomster her for de som vil benytte muligheten, sier Jogita Blåsberg (45), som jobber hos Mestergrønn på Amfi Orkanger.

Bakgrunnen er som følger: 2020 er skuddår. Det er skuddår i hovedsak hvert fjerde år, så neste gang er i 2024. I et skuddår har februar ett ekstra døgn, og dermed er det 366 døgn til sammen i hele året.

Årsaken til at den ekstra dagen skytes inn hvert fjerde år, slik at det blir skuddår, er at jorda bruker litt for lang tid rundt sola. Et solår (tida det tar for jorda og bevege seg en gang rundt sola) varer nemlig i 365,2422 dager. Dette passer litt dårlig med vår kalender, og derfor må det settes inn én ekstra dag hvert fjerde år.

Lørdag er det skuddag, 29. februar. Ifølge tradisjonen er dette er den eneste dagen kvinnen kunne fri. Ifølge gamle skikker kan mannen ikke si nei uten å betale bot. Svarer mannen nei, må han ut med en bot på tolv par hansker. Hanskene skal skjule kvinnens manglende forlovelsesring.

Til tross for at det er likestilling nå, er skuddårsfrieri fortsatt populært.

- Tror du det kommer kvinner og kjøper blomster i helga som skal fri til mannen sin?

- Jeg vet ikke, men det hadde vært artig, sier hun.

- Er du gift?

- Ja.

- Var det du eller mannen din som fridde?

- Det var ham, smiler 45-åringen i blomsterbutikken på kjøpesenteret.

Tradisjonen med et kvinnelig frieri på skuddårsdagen ble etablert i Skottland i 1288.

PS! Skuddårsbarn er sjeldne siden de bare blir født hvert fjerde år. Noen synes derfor det er ekstra gøy å være eller å få et skuddårsbarn, men det er jo ikke bare lett å ha fødselsdag kun hvert fjerde år.