900 000 bingokroner til lokalsamfunnet

Nyheter

Teknobingo Orkanger tilhører en av landets største kjeder for bingo- og automatspill, i tillegg til å være kommisjonær for Norsk tipping. Som en del av forretningsmodellen heter det at en viss andel av overskuddet skal gå til lokal idrett, kultur og annen samfunnsnyttig virksomhet, og nå har Teknobingo Orkanger fordelt en pott på 891 093 kroner til lokale lag og organisasjoner.

Det er til sammen elleve lag og organsasjoner som er tildelt penger fra denne potten. Disse er Budal idrettslag, Løkken idrettsforening, Orkanger idrettsforening, Orkdal idrettslag, Orkdal janitsjar, Orkdal skolekorps, Orkla bowlingklubb, Skaun handballklubb, Skaun barne- og ungdomskorps, U & IL Glimt og Ytre Geitastrand idrettslag, som hver har fått tildelt 81 008 kroner.

- Vi konkurrerer med mange utenlandske aktører som tilbyr bingospill på nettet uten å ha tillatelse fra norske myndigheter. Spill hos slike aktører genererer ikke ei krone til gode formål - alt overskudd går til eierne. Vi er stolte over å støtte lokale lag og organisasjoner. I dagens samfunn er tid mangelvare, og vi vet at vi med vårt bidrag erstatter mangt et kakelotteri, skriver dalig leder Anita Fjærem hos Teknobingo i ei pressemelding.