Nok en epoke er over for fotballproffen

Nyheter

Er dette noe du har gått og tenkt på lenge?

– Det er sånn at når man lander på ei avgjørelse, så har det foregått mye bearbeiding på forhånd uten at du egentlig er klar over det. Det har nok vært bearbeidet ei stund, men jeg begynte bevisst å tenke på det i fjor høst.

Du kom tilbake til hjembygda etter endt fotballkarriere og tok over hjemgården i 2004. Hvorfor?

– Jeg har alltid vært heimkjær, og hadde en god oppvekst i Rennebu. Jeg hadde aldri vurdert annet enn å flytte hjem til Trøndelag etter fotballen, og så muligheten for en virksomhet på gården som virket spennende.

Kan du kort beskrive hva Aunan Lodge er?

– Det er en turistbedrift som er basert på Grindal og på eiendommen til hjemgården. Et gammelt potetlager nede ved elva ble ombygd til felleshus og restaurant med utleiehytter rundt omkring. Det er et laksefiskekonsept med fisking og overnatting, guiding og servering, som ble bygd opp rundt fiskevaldet på gården. Det er høy servicegrad med inntil 12 gjester som har kommet fra hele verden.

Hvordan er det å drive denne type næring i Rennebu?

– Det har vært fantastisk artig.

Hvorfor slutter du nå etter 15 år?

– Det er ei tid for alt. Selv om en trives med det en holder på med, kan det hende en blir lokket av noe nytt. Og jeg har lyst til å prøve noe nytt, men vet fortsatt ikke hva det blir. Men jeg har ikke tenkt å selge gården, og vil fortsatt leie ut jorda og fiskevaldet.

Er det ei framtid for tilsvarende virksomhet som Aunan Lodge, tror du?

– Ja, hvis noen har lyst til å leie dette. Bygningene og fiskeretten er her. Det er fullt mulig å drive på samme måte, men Aunan Lodge er avviklet.

Hvilke planer har du for gården?

– Det har aldri vært tradisjonell landbruksvirksomhet i min regi. Jeg har leid ut dyrkamarka i mange år til blant andre Grønt fra Grindal og til dem som eier Grindal ysteri. Jeg er fortsatt gårdeier og elveeier som leier ut fiskerett og driver en viktig næringseiendom, også i skogen. Samtidig er gården et sted å være på fritida.

Hvor mye forpliktelser hviler det over en slik slektsgård?

– Familien min kom til gården først i1977, selv om familiens røtter i Grindal skriver seg langt tilbake i tid. For min del innebærer det ingen forpliktelser. Foreldrene mine var veldig tydelig på dette. De ble heller overrasket da jeg tok over gården. Dette er noe jeg har hatt lyst til. Men når du først har en gård, så følger det forpliktelser for å ivareta den.

Hva har du planer om å gjøre nå?

– Nå planlegger jeg årets laksesesong. Den skal gjennomføres på minst like god måte som tidligere. Så får det modnes gjennom året hva det blir til på høsten når laksesesongen er over. Men det blir garantert ikke comeback på fotballbanen.

Hva leser du for tida?

– Jeg har akkurat kjøpt Kokebjørn av Mikael Niemi.

Hva gjør du i helga?

– Jeg skal samle dem som jobber på Aunan Lodge på sommeren til en vinterfest. Vi samler troppene og gleder oss til sommeren.

Hva ligger hjertet ditt nærmest akkurat nå?

– Det har vært mye rundt Aunan Lodge de siste dagene. Jeg har brukt mye tid og tankevirksomhet den siste uka. Det er mange som har hatt et forhold til Aunan; både naboer og gjester. Jeg blir nesten litt skremt over hvor glade folk kan bli i laksefisking og naturen.