Politikerne brukte farlig fartshump som gangfelt: – Jeg har aldri tenkt over dette før

I slutten av januar skrev ST om en forvirrende fartshump langs Sandevegen i Buvika som ser ut som et gangfelt uten å være det. Fra store vinduer på Lykkja kro fortalte Hanne Sneeggen at hun flere ganger har sett bilister som har stått på bremsene for å unngå påkjørsel av barn som krysser veien mellom skolen og butikken.