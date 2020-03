Starter ombygging på mandag

Nyheter

Orkdal lensmannskontor skal doble kapasiteten på passutstedelse.

Førstkommende mandag står snekkerne klare til å starte ombygging av lokalet. Derfor blir passkiosken stengt i minst fire uker mens det bygges om og skaffes nytt utstyr.

Siste sjanse for å få bestilt pass ved Orkdal lensmannskontor før ombygginga tar til, er ved drop in-timer (faste tidspunkt på dagen) torsdag og fredag før helga.

- Surnadal lensmannskontor har sagt at de vil stå klar til å ta i mot publikum fra vår region som må ha pass. Ellers kan vi henvise til Heimdal og Trondheim. Timer bestilles på nett på politiet.no, opplyser lensmannskontoret på Orkanger.

Dagens passkiosk ved lensmannskontoret skal ikke lenger brukes. Inn kommer to nye, moderne kiosker. De ansatte som utsteder pass, har allerede vært på opplæring på den nye teknologien.

I utgangspunktet skulle de to nye kioskene stå klar til bruk 1. mars i år, men dette er nå cirka en halvannen måned forsinket.

Les også:

• Nesten halvparten av landets passkontor skal legges ned

• Utvider åpningstida for å ta unna passkø

• Disse to kan redde ferieturen din

Kostnaden knyttet til ombygginga er beregnet til omtrent en halv million kroner. Lensmannskontoret vil ikke få tilført flere ressurser selv om de får én passkiosk ekstra.

Nytt i 2020 er det også at prisen på nytt pass øker fra 1. januar: 18. desember besluttet Stortinget å endre passloven og øke gebyrene på pass. Fjorårets gebyrer var 450 kroner for voksne (over 16 år) og 270 kroner for barn. Fra 1. januar økte prisene til henholdsvis 570 og 342 kroner.

Passgebyrene har stått uendret siden 2008. De økte gebyrene vil gi en beregnet inntekt for 2020 på om lag 409 millioner kroner.