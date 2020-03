Ikke villig til å gi fra seg førerkortet etter skrenskjøring

Nyheter

En ung sjåfør ble natt til lørdag i 03-tida observert mens han skrenskjørte i rundkjøringa ved Shell Bårdshaug på Orkanger.

- Det var en politipatrulje som så ham, og da ble mannen stoppet, forteller Randi Fagerholt ved Orkdal lensmannskontor.

20-åringen ble avhørt på stedet. I tillegg beslagla politiet førerkortet hans.

- Han samtykket imidlertid ikke i førerkortbeslaget, opplyser Fagerholt.

I praksis vil dette si at politiet tok førerkortet. Men dersom føreren ikke samtykker i det midlertidige tilbakekallet av føreretten og beslaget, slik som her, må spørsmålet oversendes tingretten til avgjørelse innen tre uker. Tingretten avgjør spørsmålet om beslaget av førerkortet i et rettsmøte. Føreren blir innkalt til møtet, og vil få anledning til å forklare seg.

- Mannen ble anmeldt for skrenskjøringa, sier Fagerholt.

Patruljen var egentlig på vei til et annet oppdrag da de observerte den uvettige kjøringa.