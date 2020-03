Har søkt om støtte til klimatiltak for 723 millioner kroner

Nyheter

I år har kommunene og fylkeskommunene kunnet søke støtte til generelle klimatiltak og klimavennlige hurtigbåter. Det er satt av 77 millioner kroner til hurtigbåter og 182 millioner til andre klimatiltak i statsbudsjettet for 2020.

Om man summerer de nesten 600 søknadene, er det snakk om over 723 millioner kroner.

Alle representert

– Rekordstor søknadsbunke til Klimasats fra kommuner i hele landet vitner om mye godt, lokalt klimaarbeid. For å omstille Norge til et lavutslippssamfunn er vi avhengige av at alle bidrar, staten, næringslivet og ikke minst kommunene. Framover må det gjøres enda mer i norske kommuner for å få ned utslippene av klimagasser, blant annet med grønne innkjøp og klimavennlig areal- og transportplanlegging, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

I søknadsbunken til Miljødirektoratet er alle landets regioner representert. Fra Trøndelag er det søkt om til sammen rundt 89 millioner kroner, fordelt på 72 søknader.

Ny runde

I tillegg til 182 millioner kroner satt av til generelle klimatiltak er det øremerket 77 millioner kroner til utslippsfrie hurtigbåter. Det er kommet inn søknader for til sammen 52 millioner kroner til hurtigbåter.

– Vi vil ha en ny utlysningsrunde knyttet til hurtigbåter i løpet av høsten hvor midler som ikke blir tildelt i denne omgang lyses ut, skriver Miljødirektoratet på sine nettsider.

– Vi forventer å gå ut med en samlet oversikt over hvem som har fått støtte til hvilke prosjekter i løpet av juni 2020, skriver direktoratet videre.