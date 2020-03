Mener de lykkes på grunn av godt samarbeid og en god dose patriotisme

Nyheter

Ved innkjøringen til Storås industriområde er det plassert et skilt på venstre side av vegen. Byggern Meldal, Meldal byggservice, Smith elementbygg, AG-tre, Halseth Transport og Orkla laft står det på skiltet. Den som er lokalkjent vet at Rosenvik og EA Smiths precut-linje også befinner seg bare et steinkast unna. Med andre ord: det er mye treindustri samlet på ett sted.

– Det som er spesielt er at alt ligger så tett her. Her er det gangavstand mellom alle, sier Trond Ingar Fagerli, daglig leder ved Meldal byggervice.

Gunnar Sørløkk – daglig leder ved Byggern Meldal, Gjest Ove Lilleås – daglig leder ved AG-tre og Joar Lyngen – arbeidsleder ved Rosenvik, er alle samlet hos Byggern for en prat om samarbeid. For det er noe denne gjengen tilsynelatende har klart.

Samarbeidet mellom trebedriftene på Storås er ikke formalisert på noen annen måte enn at de har avtaler seg imellom som kunder og leverandører.

– For vår del har vi avtale med både Meldal byggservice og Rosenvik som kunde, og AG-tre som leverandør, sier Sørløkk.

Det ligger likevel en uformell enighet om at bedriftene skal samarbeide.

– Vi snakker sammen, og er det noe man trenger, så er det bare å gå til naboen, så får vi låne det som trengs. Dette er et veldig godt samarbeid vi har. Det er ikke formalisert, men heller innarbeidet, sier Lilleås.

Og de er ikke i tvil om hva som trengs for å få til et slikt innarbeidet samarbeid.

– Punkt én er at det er lokale folk ansatt i bedriftene. At folk føler en tilknytning og har lyst til å skape noe lokalt, er viktig. Lokalt engasjement er kjempeviktig, sier Sørløkk.

– Når jeg bygger et nytt bygg her, så er lokal tilknytning det første jeg tenker. Vi må finne noen som kan levere varer til oss. På området finnes alt man trenger til det bygget, sier Lilleås.

– Den hallen dere bygde bortpå her er jo et bevis på akkurat det. Dere brukte lokale leverandører, sier Sørløkk og henvender seg til Lilleås.

– Ja, 90 prosent var lokale leverandører. Vi trenger ikke å spørre noen andre leverandører heller, fordi vi vet vi har det vi trenger her, svarer Lilleås.

Kompetanse og service

At bedriftene ligger så tett på hverandre, gjør at det også er lettere å velge lokalt.

– Lokaliseringen er helt avgjørende når det gjelder muligheten til å levere så god service, sier Sørløkk.

– For vår del så er det veldig fint å vite at vi har tilgang på materialer, uten at vi trenger å ha et stort lager for det. Det har Byggern allerede, sier Lyngen.

– Samtalepartnere er også viktig. Her har vi folk som er i samme bransje som en selv. Jeg kan når som helst dra bort til de gutta her, og få litt informasjon innen trebransjen. Dette er noe vi faktisk gjør flere ganger i uka, sier Lilleås.

– Vi har mye kompetanse og erfaring samlet på en plass. Bedriftene her har klart å holde på de ansatte også, det er veldig lite gjennomtrekk. Derfor blir kompetansen også værende her på Storås, sier Sørløkk.

Han tror det at det er lite gjennomtrekk hos bedriftene på Storås, er med på å gi en god signaleffekt til kundene.

– Jeg vil si det er en styrke for kundene at de møter de samme folkene hver gang de er i kontakt med oss. Det er med på å knytte bånd med kundene, og vi opparbeider oss en tillit, sier Sørløkk.

– Hvis Byggern får inn en kunde som er på jakt etter panel, men ikke finner det de vil ha her, så blir de sendt videre til Gjest og AG-tre. Og hvis det kommer innom en kunde som vil ha ei hytte, men kunden vil ha ei elementhytte slik at det går litt kjappere, så viser vi dem elementfabrikken og forteller at vi kan bygge hytta, og at byggevarer også kan kjøpes her på området. Akkurat det tror jeg er unikt. Slik er det ikke andre plasser, sier Fagerli.

– Vi driver rett og slett med framsnakking og go’fot-teori, legger han til.

– Kunder som kommer hit får den kompetansen de trenger her, sier Lilleås.

Konkurranse og samarbeid

Men uansett hvor god stemning det er mellom bedriftene, driver alle butikk. Derfor må pris og konkurranse være med i vurderingen når de skal velge leverandører.

– Det er en hårfin balansegang. For vår del så kjøper vi av alle som er her. Men slik markedet er i dag, så må de konkurrere på det samme grunnlaget som tilsvarende bedrifter utenfor Storås og Meldal. Dermed må de være konkurransedyktige på pris. Vi prioriterer lokalt, men innimellom må vi se vidt, for vi blir også presset av våre konkurrenter. Det er en hårfin balanse, men det går. Kanskje kan det være litt dyrere her, men den servicen man får kan ikke sammenlignes med noen andre. Skikkelig god service kan være like mye verdt som å få en billig leveranse som man prakkes med i etterkant, sier Fagerli.

– Vi har en åpen dialog om prisene våre, både med kundene og oss bedriftene imellom. Vi klarer ikke konkurrere på absolutt alt, men så tilbyr vi andre ting som kanskje kan være med å veie opp for prisen, sier Sørløkk.

– Men bare for å ha sagt det, dere er konkurransedyktige på pris, sier Fagerli.

Patriotisme og avgifter

Det er ikke bare de daglige lederne på Storås som er patrioter. Det er sambygdingene også.

– Meldalingene er veldig flinke til å bruke de lokale bedriftene. Det merker vi godt, og det er det nok mange som kan misunne oss, sier Lilleås.

Det å satse lokalt har vært viktig for EA Smith hele tiden, forteller Sørløkk.

– EA Smith bygde denne byggevarehallen for 21 år siden. Så kom elementfabrikken, og nå sist precut-avdelingen. Så EA Smith ser at det er mulig å skape et miljø også på mindre plasser.

Men de er alle enige om at det er én ting som er spesielt viktig for å klare å bevare bedriftene og miljøet på Storås.

– Arbeidsgiveravgiften som har vært i Meldal er en av årsakene til at det har vært mulig å være her. Den er «være eller ikke være» for mange her, sier Fagerli.

– Vi kommer nok ikke til å kunne være like konkurransedyktig om arbeidsgiveravgiften øker, sier Sørløkk.

Flyttet

For fem år siden ble Orkla laft AS en del av Storås-familien.

– Før det var vi lokalisert i Orkdal, men vi trengte større lokaler, forteller daglig leder Stein Grøtjord.

Dermed måtte de se seg om etter en ny plass å være, og valget falt ned på Storås.

– For oss var det absolutt en riktig avgjørelse. Det var positivt for oss å flytte hit, sier Grøtjord.

Han forteller at de har et godt samarbeid med de andre bedriftene.

– Jeg håper det kan komme flere bedrifter hit etter hvert også.

Også Halseth transport kom flyttende til Storås og Heggøya for noen år siden. Heller ikke de har angret på det.

– Vi utfører mye transport for de bedriftene som er der, og selv om vi ikke holder på med tre, så samarbeider vi mye med dem, sier daglig leder Lars Torstein Halseth. I likhet med de andre, skryter også han av samarbeidet.

– Bedriftene er veldig flinke til å bruke oss, og selv om vi også har kunder utenom de på Storås, er de veldig viktige for oss.

At nabobedriftene bruker tjenestene til Halseth transport, har direkte innvirkning på bedriftens investeringer.

– De siste årene har vi investert i utstyr som er myntet på å utføre de oppdragene som bedriftene på Storås trenger, forteller Halseth.

Ikke i bakevja

Selv om Storås ikke kan sies å være av de aller mest sentrale plassene, er de alle enige om at plasseringen er bra for deres bedrifter.

– Vi er jo plassert i et veikryss her, og veien til og fra Møre går jo forbi her, sier Sørløkk.

– Vi er ikke i bakevja selv om vi er på Storås. Trafikken til og fra Møre kommer til å fortsette forbi her. Og denne transportåra gjør det også veldig mye lettere for oss å få levert varer. Vi er faktisk bortskjemte når det gjelder muligheten til å få ut varer herfra, sier Lilleås.

Rosenvik er en av de ferskeste tilskuddene til Storås.

– Vi er veldig glade for at vi har fått Rosenvik hit. Vi vil gjerne se hvordan vi kan få dem enda mer inn i miljøet vårt. De er både kjøpere og samarbeidspartnere for oss. Når de har kommet skikkelig på plass, skal vi ta oss en prat med dem for å finne ut om det er noe vi kan bistå med, sier Lilleås.

– For oss vil det kanskje være mulig å leie inn folk fra Rosenvik dersom vi har fravær, legger han til.

– Vi på Rosenvik hadde det fint da vi var på Jordhus, men der var det ingen som holdt på med det samme som oss, og vi hadde derfor ingen å spørre om råd. Det har vi her på Storås, sier Lyngen.

Kultur

Samarbeidet mellom bedriftene på Storås virker både solid og godt.

– Hvor personavhengig er dette samarbeidet?

– Den er personavhengig. Samarbeidet kommer av enkeltpersoners lyst til å skape noe. Vi har vært forholdsvis heldige her. Vi har fått til mye sammen. Det er med på å motivere ansatte til å stå på litt ekstra, sier Sørløkk.

Det å opprettholde samarbeidet er noe det jobbes kontinuerlig med.

– Det er ikke slik at man plutselig tenker at «nå er det godt nok». Vi utvikler samarbeidet og kundebasen hele tiden, sier Sørløkk.

– Dette er heller ikke noe som har kommet av seg selv. Det er mange her som har jobbet mye for å få til det samarbeidet som er i dag, sier Fagerli.

– Vi har også hatt sosiale sammenkomster her på området, og slike ting er også viktig, sier Sørløkk.

– Det er jo kultur vi snakker om, og den kulturen er fra gammelt av, sier Lilleås.

– Er det mulig å få til det man har klart her på Storås på større plasser? Eller må man ha en lokal drivkraft.

– Det er veldig personavhengig. Og så må det ligge litt i blodet. Det er ikke nødvendigvis slik at du har betalt i kroner og øre for den innsatsen du legger ned, men du ser at du er med på å skape resultater. Det er ikke alltid du kan skru på stoppeklokka og si at «nå er jeg ferdig for dagen». Dette hendler igjen om den kulturen de som var har før oss var med på å bygge opp, sier Sørløkk.

– Vi er ikke unike her på Storås, men her er det en kultur i bunn, sier Lilleås.