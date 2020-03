Onsdag ettermiddag ble det gjennomført en laserkontroll på Fv. 700 i Grindal i Rennebu kommune. Politiet skrev ut seks forenklede forelegg for høy hastighet. Høyeste hastighet ble målt til 85km/t.

Det ble også skrevet ut to forenklede forelegg for bruk av mobil.

