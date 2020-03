Tre ble tatt i kontroll i sentrum

Nyheter

Politiet gjennomførte torsdag en trafikkontroll i Orkdalsveien rett utenfor Orkla Sparebank på Orkanger.

- Det ble en kort kontroll på 30 minutter. Det resulterte i to gebyr for å unnlate å ha på seg bilbelte, samt ett forenklet forelegg for tasting på mobiltelefon under kjøring, forteller politibetjent Viggo Hansen i den lokale UP-patruljen UP425.

Det er 40-sone på stedet der kontrollen ble holdt, og det var biler som kjørte i retning mot Amfi-senteret som ble «fanget» i kikkerten.

Kontrollen ble avsluttet i 13-tida.