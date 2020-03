Nyheter

- Det var en skremmende opplevelse, sier Siri Sprauten Slettås.

Hun og mannen Frank Slettås var torsdag kveld på vei hjem fra Oslo. De kjørte en dyretransportbil med fire hester i lasten. Litt før Alvdal i Østerdalen i 20-tida kommer en lastebil bak dem.

- Han hadde ligget bak oss og «trykket» ei stund. Vi kjørte fartsgrensa, så det var ingen grunn til å kjøre forbi, sier hun.

Men plutselig ser Frank, som er sjåfør på dyretransporten, i speilet og ser at doningen legger seg ut.

- «No kjæm'n bættere», sa Frank. Jeg hiver opp telefonen og filmer forbikjøringa, forteller Siri.

Det kommer en bil imot. Frank bremser så mye som er forsvarlig med flere dyr i bakrommet. Bilen imot bremser enda kraftigere for å unngå kollisjon.

- Det var galskap, fastslår Siri, som får med seg at lastebilen er norskregistrert.

Hun sendte umiddelbart videoen til bedriftens Facebook-side, for å varsle om hvilke sjåfører de har ute på veiene. Ganske raskt får hun svar.

- De takket for videoen og sa de skulle ta kontakt med sjåføren. Hva som blir gjort, vet jeg imidlertid ikke. Uansett ville jeg også hatt beskjed, dersom mine sjåfører oppfører seg på denne måten, sier Siri, som er daglig leder for Slettås VA Teknikk AS i Orkland kommune.